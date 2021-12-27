2021/12/27 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت محافظة واسط اكثر من 20 حالة انتحار خلال الـ 6 أشهر الأخيرة من العام الجاري، وفقا لما اعلنته الشرطة.وقال مسؤول قسم الشرطة المجتمعية في المحافظة العقيد عمار عجم في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب الفقر والمخدرات..



20 حالة انتحار في واسط خلال 6 أشهر المركز الخبري الوطني.

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