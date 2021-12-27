"عرض مغر" قد يعيد الجزائري يوسف بلايلي لقطر مجددا

2021/12/27 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام من استغناء نادي قطر عن خدمات لاعبه الجزائري يوسف بلايلي بفسخ العقد بالتراضي، تزداد الضبابية بشأن وجهة اللاعب المميز الذي أقصى قطر المضيفة ضمن نصف نهائي كأس العرب في كرة القدم.

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