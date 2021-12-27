2021/12/27 | 10:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصعّد المحتجون الرافضون لنتائج الانتخابات العراقية، يوم الاثنين، من احتجاجاتهم وسط العاصمة بغداد، في وقت اغلقت القوات الامنية عددا من الطرق والجسور فضلاً عن بوابات المنطقة الخضراء ما أدى الى زخم مروري شديد.وأشعل المحتجين المتواجدين عند خيم الاعتصام، الإطارات بالقرب من بوابة التخطيط- قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد- في محاولة تصعيد احتجاجي.كما يحاول …

ظهرت المقالة المحتجون الرافضون لنتائج الانتخابات يصعدون امام بوبات المنطقة الخضراء أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون الرافضون لنتائج الانتخابات يصعدون امام بوبات المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحتجون الرافضون لنتائج الانتخابات يصعدون امام بوبات المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).