2021/12/27 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تستكمل بعد ظهر اليوم الاثنين مباريات الجولة الـ15 من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بإقامة أربع مواجهات تحتضنها ملاعب المحافظات .يلتقي في المباراة الأولى فريقا نفط ميسان والطلبة في ملعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 مباريات في ختام الجولة الـ15 للدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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