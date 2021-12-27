العراق يستأنف العمل بسد مكحول بعد ثلاثة عقود من التوقف

2021/12/27 | 10:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد المائية، استئناف العمل بسد مكحول، بعد أن توقف العمل به منذ حرب الخليج الثانية.

قالت الموارد المائية إن سد الموصل مؤمن بالكامل ويعمل بطاقاته الكاملة ولا يوجد فيه أي مشكلات فنية في الوقت الحاضر

وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية ماجد إبراهيم سلمان في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة تصر على إتمام العمل بالسد وإنجازه من خلال شركاتها الثلاث"، مبينًا أنّ "التعاقد سيتم مع نفس الشركة التي صممت السد في تسعينيات القرن الماضي، وسينتهي العمل به في السنوات المقبلة".

اقرأ/ي أيضًا: الموارد المائية تعلّق بشأن السدود: لا يوجد قلق من انهيارها

وأشار سلمان إلى "تهيئة الأعمال الحفرية وبناء مجمع سكني للعاملين، إضافة إلى تأهيل الجسر الخدمي الذي يسهم في العبور بين ضفتي نهر دجلة"، مبينًا أن "السد سيربط بين حدود كركوك ومحافظة صلاح الدين في جبال مكحول، وعلى مسافة من التقاء الزاب الأسفل مع نهر دجلة في منطقة الفتحة، وسيعمل السد إضافة إلى استخدامه لأغراض الخزن وفي إنتاج الطاقة الكهربائية، في تخفيف ضغط المياه التي تذهب باتجاه سدة سامراء، ويضيف سيطرة إضافية على تصريف المياه".

وأوضح أن "الوزارة تسعى لإعادة العمل بالمستقبل القريب في سد بادوش المتوقف عن العمل وهو مؤخر سد الموصل".

وعدّ سلمان عمل السدود من الناحية الفنية بـ"الممتاز جدًا"، قائلًا إنّ "العمل فيها من ناحية التشغيل والصيانة على مدار الساعة، ولا سيما في سد الموصل الذي تستمر فيه أعمال التحشية لإضافة درجة عالية من الأمان لأساساته"، لافتًا إلى أنّ "سد الموصل مؤمن بالكامل ويعمل بطاقاته الكاملة ولا يوجد فيه أي مشكلات فنية في الوقت الحاضر".

وانخفاض الإيرادات المائية لنهر دجلة إثر إقامة كل من تركيا وإيران عشرات السدود على النهر وروافده، وقلّة مياه الأمطار، وما قد ينتج من تداعيات سلبية، زادت الحاجة لإنشاء سدود في العراق، وهو الأمر الذي يوضحه سلمان بالقول إنه "من غير الممكن أن نبني السدود في المناطق، فإن لها أماكن محددة وفق دراسات تخصصية فنية".

اقرأ/ي أيضًا:

الموارد المائية تحدد ثلاثة أنواع من التجاوزات على المياه

الموارد المائية تخفض إطلاقات سد الموصل لتسهيل عملية انتشال ضحايا العبارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستأنف العمل بسد مكحول بعد ثلاثة عقود من التوقف) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستأنف العمل بسد مكحول بعد ثلاثة عقود من التوقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).