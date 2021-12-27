ضبط (3) حاويات زورت أوراق معاملاتها الجمركية في أم قصر الشمالي

2021/12/27 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، من ضبط 3 حاويات تم تزوير أوراق مهمة في معاملاتها الجمركية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "مستمرة في التصدي لكافة محاولات الغش والتلاعب والتزوير التي يحاول ضعاف النفوس القيام بها دون جدوى، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط ثلاثة حاويات تحتوي بكج قطعة تبريد مركز مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".

وأضاف انه "من خلال كشف البضاعة وتدقيق المعاملة الجمركية في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي تبين وجود تزوير في شهادة المنشأ والفاتورة وكتاب صحة الصدور في المعاملة المنجزة من قبل مركز كمرك ام قصر الشمالي".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات ومحاضر الضبط والمعاملات الجمركية إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي لعرض الموضوع أمام أنظار السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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