طقس رأس السنة.. يخلو من الامطار وارتفاع بدرجات الحرارة

2021/12/27 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع متنبئ جوي، اليوم الاثنين، بان الطقس ليلة رأس السنة سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وسط أجواء غائمة.

وقال المتبئ الجوي صادق عطية في تدوينة تابعتها (بغداد اليوم) إن "اجواء ليلة رأس السنة ستكون غائمة جزئياً ولا توجد فرص للأمطار".

وأضاف أن "درجات الحرارة ستكون مرتفعة قليلاً رغم الأجواء الشتوية".

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