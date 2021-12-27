الاعلام الامني يؤكد استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف في الديوانية

2021/12/27 | 10:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت خلية الإعلام الأمني استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف في الديوانية .وذكر بيان للخلية :" ان عبوة ناسفة استهدفت رتلا يحمل معدات عسكرية للتحالف الدولي ، منسحبا باتجاه محافظة البصرة بطريقه الى الكويت، على الطريق السريع في محافظة الديوانية، مما ادى الى اضرار مادية باحدى عجلات الرتل"./انتهى9

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