ماذا لو صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات .. الاطار يجيب: هذا ما سيحدث

2021/12/27 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقع القيادي في الإطار التنسيقي احمد عبد الحسين، اليوم الاثنين، ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وستخضع لضغوط ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت والسفير الأمريكي في بغداد.

وقال عبد الحسين لـ (بغداد اليوم )، ان "الإطار التنسيقي يضغط على المحكمة من خلال الادلة التي يمتلكها وبتالي اذا أعلنت المحكمة اليوم المصادقة على النتائج فان التصعيد الجماهيري سيكون حاضرا، لكنه بشكل سلمي غير مسلح، بخلاف ما يروج له البعض".

وأضاف، ان "الغاية من هذه الاستهدافات للاطار، هي شيطنة التظاهرات".

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