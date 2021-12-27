2021/12/27 | 10:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اغلقت القوات الامنية، اليوم الاثنين، الشارع من مجسر العلاوي باتجاه تقاطع وزارة الخارجية من قبل القوات الامنية بالتزامن مع تظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات وشهدت مناطق مقتربات المنطقة الخضراء انتشارا امنيا كثيفا مع قطع بعض الجسور المهمة.وقال مراسلنا، ان “هناك قطع لجسري الجمهورية والطابقين، فضلا عن وجود انتشار امني كبير من مقتربات المنطقة الخضراء، […]

ظهرت المقالة غلق الشارع من مجسر العلاوي باتجاه تقاطع وزارة الخارجية من قبل القوات الامنية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلق الشارع من مجسر العلاوي باتجاه تقاطع وزارة الخارجية من قبل القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلق الشارع من مجسر العلاوي باتجاه تقاطع وزارة الخارجية من قبل القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).