2021/12/27 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النزاهة تحذر من إجراء في دائرة التسجيل العقاري يسهل عمليات الابتزاز والتلاعب » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:52

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