الصحة تحذر من الموجة الرابعة

2021/12/27 | 10:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

حذرت وزارة الصحة ، اليوم الإثنين، من الموجة الرابعة من متحور "أوميكرون".

ودعا عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة عبدالعظيم ميثم عباس، في تصريح صحفي، إلى "عدم التهاون بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة في المطاعم والنوادي والمتنزهات والأماكن المغلقة...

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