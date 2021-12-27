طقس العراق: أمطار وعواصف رعدية بدءا من هذا اليوم

2021/12/27 | 10:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الإثنين، إلى استقرار الأجواء في عموم البلاد، متوقعة تساقط زخات أمطار يوم غد الثلاثاء في بعض المناطق.

وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية التابعة لوزارة النقل في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (27 كانون الأول 2021)، إن "التوقعات تشير إلى طقس صحو في عموم المناطق اليوم، مع بقاء درجات الحرارة على ما كانت عليه يوم أمس الأحد".

وأضاف البيان، "تشير التوقعات أيضا إلى تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الوسطى من البلاد يوم غد الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة الشمالية طقسا صحوا مع بعض الغيوم دون تساقط أمطار فيها، على العكس من المناطق الجنوبية، حيث ستشهد طقسا غائما بشكل جزئي ليتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خلال الليل".

N.A

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