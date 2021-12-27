محافظ اربيل في ايران… ماذا يفعل؟

2021/12/27 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث محافظ اربيل اميد خوشناو خلال زيارته، الأحد، الى محافظة آذربيجان الغربية (اروميه) في إيران محمد صادق معتمديان، تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران واقليم كوردستان في معبر حاج عمران – تمرجين.وجاء في بيان للمحافظة وصل “النور نيوز” ان “المحافظ اميد خوشناو والوفد المرافق له، قام الأحد، في اطار زيارته الى …

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