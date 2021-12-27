2021/12/27 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف مصدر في الجهاز الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، ان مدرب الفريق بيتروفيتش اختار أسماء عدد من اللاعبين المحترفين لضمهم لصفوف المنتخب استعدادا للقاء إيران الشهر المقبل، ضمن التصفيات الخاصة لكأس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيتروفيتش يختار خمسة محترفين لمباراة ايران المركز الخبري الوطني.

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