2021/12/27 | 11:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سعر صرف بلغ 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس الاحد 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض سعر الدولار امام الدينار الاميركي في بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض سعر الدولار امام الدينار الاميركي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).