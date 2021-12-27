محتجون يغلقون مبنى محافظة الديوانية..هذه مطالبهم

2021/12/27 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين، اليوم الاثنين، أمام مبنى محافظة الديوانية للمطالبة بتجديد عقودهم وصرف مستحقاتهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن العشرات من المحاضرين المجانيين لتربية الديوانية تظاهروا امام مبنى المحافظة للمطالبة بتجديد عقودهم وصرف رواتبهم ضمن قرار 315 .

وأضاف أن المحتجين أغلقوا مبنى المحافظة ومنعوا الموظفين من الدخول.

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