اليوم.. اربع مواجهات في ختام الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم

2021/12/27 | 11:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تستكمل بعد ظهر اليوم الاثنين مباريات الجولة الـخامسة عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بإقامة أربع مواجهات تحتضنها ملاعب المحافظات .يلتقي في المباراة الاولى فريقا نفط ميسان والطلبة في ملعب الاول في مواجهة يعول فيها فرسان المملكة على عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز الذي غاب عنهم خلال الجولات السابقة، فيما يطمح الانيق الى مواصلة عروضه المتميزة وتسجيل انتصار جديد يضاف الى سلسلة نتائجه الجيدة ، لا سيما انه يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري وقريب جدا من المربع الذهبي ، وهذا ما يعطيه حافزاً كبيراً للعودة بالعلامة الكاملة.وفي مباراة أخرى يحلُّ فريق القوة الجوية ضيفاً على زاخو في مواجهة يرنو أصحاب الارض من خلالها الى تكرار سيناريو المباراة السابقة أمام نفط الوسط والخروج بثلاث نقاط ثمينة يواصلون بها رحلة الزحف نحو المقدمة، فيما يجد الصقور في هذا اللقاء فرصة للتمسك بوصافة الترتيب وملاحقة المتصدر رغم فارق النقاط .وفي المباريات الاخرى يستقبل فريق نوروز ضيفه الديوانية في ملعب السليمانية ، بينما يحلُّ فريق الصناعة ضيفاً على نفط البصرة في ملعب الفيحاء.وكانت مباريات الجولة الخامسة عشرة قد انطلقت يوم امس باقامة ست مواجهات انتهت بتعادل النفط مع نفط الوسط بهدف لكل منهما وبنفس النتيجة انتهت مباراة الزوراء وامانة بغداد والكرخ مع النجف ، بينما تمكن اربيل من الفوز على القاسم بهدف واحد والشرطة على الميناء بثلاثة اهداف لهدف واخيرا الكهرباء على سامراء بهدفين دون رد./انتهى9

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