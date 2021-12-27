تخصيص 300 مليون لدعم القطاع الزراعي وتقليل البطالة في محافظتين

2021/12/27 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافق مجلس الوزراء علـى تخصيص وزارة المالية، ثلاثمائة مليون دينـار إلى وزارة الزراعـة مـن احتياطي الطوارئ للسنة الماليـة / 2021، لدعم القطاع الزراعي والتقليـل من البطالة.وقال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، اليوم […]

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