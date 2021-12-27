6 مليارات دولار قيمة الصادرات الايرانية الى العراق خلال 8 أشهر

2021/12/27 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن عضو هيئة الادارة بغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، أن صادرات ايران للعراق بلغت اكثر من 6.1 مليار دولار خلال 8 اشهر فقط.

وأشار حسيني، الى تاثير تفشي كورونا على التبادل التجاري وصادرات ايران للعراق في العام 2020 بالقول ان "اغلاق الحدود العراقية وانخفاض بيع النفط العراقي، وبالتالي انخفاض عوائد العراق من العملة الصعبة ادى الى خفض التبادل التجاري بين البلدين، اذ بلغت صادرات ايران للعراق اقل من 8 مليارات دولار"، وفقا لوكالة فارس الايرانية.

واستدرك انه "في العام الجاري ورغم وجود مشاكل في مجال صادرات الغاز والكهرباء، كانت لنا صادرات مشتقات نفطية للعراق"، مردفا انه "بلغ اجمالي صادرات ايران للعراق اكثر من 6 مليارات و100 مليون دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار) اي نحو 750 مليون دولار شهريا كمعدل".

حسيني، أوضح انه "تم خلال العام الجاري ترانزيت اكثر من 5 ملايين طن من السلع عبر ايران للعراق"، لافتا الى ان "الكثير من الصناعات الايرانية تصدر فائض انتاجها للعراق".

عضو هيئة الادارة بغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني قال أيضاً ان "حصة ايران في السوق العراقية لافتة جدا من حيث المواد الانشائية والغذائية والمشتقات النفطية والبتروكيمياوية والادوات المنزلية والالبان والالبسة والموبيليات"، حسب قوله.

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