2021/12/27 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجـرى مُدير عام هيأة المُدن الصناعية

المُهندس : حامـد عـواد محمـد امس الأحد

المُوافق ٢٠٢١/١٢/٢٦ زيارة ميدانية إلى

موقع المدينة الصناعية في مُحافظة

الأنبار حيث ألتقى مع دائرة المُهندس

المُقيم والكوادر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصناعة والمعادن تقوم بزيـارة ميدانيـة إلـى المدينـة الصناعيـة فـي مُحافظـة الأنبـار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصناعة والمعادن تقوم بزيـارة ميدانيـة إلـى المدينـة الصناعيـة فـي مُحافظـة الأنبـار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).