ضبط سلاح ناري بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي .

2021/12/27 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم

الأثنين ان اجراءتها المشددة و التي

تأتي بمتابعة واشراف مباشر من المدير

العام شاكر محمود الزبيدي اسفرت عن ضبط

مسافر عراقي في مطار النجف الدولي

بحوزته مسدس عيار (9) مع

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