الشركة العامة لكبريت المشراق ترجع معداتها المودعة بالبصرة الى بغداد ونينوى

2021/12/27 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصناعة والمعادن العراقية

اليوم الاثنين 27/12/2021 انها وقعت عقداً مع

الشركة العامة للنقل البري لنقل مُعدات

وحدة تصفية الكبريت المُودعة في الشركة

العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في

مُحافظة ا

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