2021/12/27 | 11:22 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الصناعة والمعادن العراقية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركة العامة لكبريت المشراق ترجع معداتها المودعة بالبصرة الى بغداد ونينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليوم الاثنين 27/12/2021 انها وقعت عقداً مع
الشركة العامة للنقل البري لنقل مُعدات
وحدة تصفية الكبريت المُودعة في الشركة
العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في
مُحافظة ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركة العامة لكبريت المشراق ترجع معداتها المودعة بالبصرة الى بغداد ونينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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