الصحة العراقية تنفي نفياً قاطعاً دخول متحور اوميكرون الى العراق

2021/12/27 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر خلو العراق من اية إصابات بالمتحور أوميكرون.ونفى البدر بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنباء تفيد بتسجيل إصابات بالمتحور أوميكرون في العراق مستدركا بالقول ان الأمر وارد وممكن جداً … Readmore

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