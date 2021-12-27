بغداد تشهد زحامات خانقة وخروج جسور عن الخدمة

2021/12/27 | 11:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جسر الجمهورية خارج عن الخدمة.

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