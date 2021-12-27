2021/12/27 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذَّرت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، من استمرار دوائر التسجيل العقاري بعدم مناقلة النسخ الثانويَّة التي تأتي من فروعها، مُشخّصةً ذلك الإجراء بأنَّهُ يفتح الباب أمام عمليَّات الابتزاز والتلاعب والتزوير.وأشارت الدائرة في تقريرها الخاص بمتابعة زياراتها السابقة لعددٍ من دوائر وزارة العدل، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” إلى استمرار دائرة التسجيل …

ظهرت المقالة النزاهة: هذه نتائج متابعة عدد من دوائر وزارة العدل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: هذه نتائج متابعة عدد من دوائر وزارة العدل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: هذه نتائج متابعة عدد من دوائر وزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).