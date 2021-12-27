العراق يترقب قرار الطعون الانتخابية.. إغلاق للطرق وحشد لأنصار الكتل الخاسرة

2021/12/27 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوافد عشرات المحتجين العراقيين إلى محيط مبنى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، حيث يترقب الشارع، الاثنين، قرارها بشأن الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، حسبما أفاد مراسل "الحرة".

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