أنباء عن مقاطعة الحريري للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان

2021/12/27 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لم يتضح المشهد الانتخابي بعد في دائرة بيروت الثانية، بعدما تم في انتخابات 2018 تقسيم العاصمة إلى دائرتين، أولى ذات أكثرية مسيحية وثانية ذات أكثرية مسلمة، حيث يترقب المعنيون بالانتخابات في هذه الدائرة ما سيكون عليه القرار النهائي لتيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري.

وكشفت مصادر لبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الحريري يتجه لإعلان قرار عدم ترشحه للانتخابات قريباً، وهو قرار أبلغه لمقربين منه، حتى أن خياره سيكون دعم لوائح انتخابية في الكثير من المناطق وعدم خوض الاستحقاق المرجح أن يحصل في مايو (أيار) المقبل بلوائح “المستقبل”.

إلا أن مصادر في التيار قالت إن “الموقف الحالي هو أنه لا كلام عن موضوع الانتخابات قبل دعوة الهيئات الناخبة وعودة الرئيس الحريري”.

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