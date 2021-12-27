بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني/ حول تصاعد اعتداءات المستوطنين - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2021/12/27 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني يا جماهير شعبنا، أيها المرابطين بأرض الأجداد نلمس يومياً ما وصلت له أوضاع شعبنا في معركته الوجودية على أرض فلسطين، ففي الوقت الذي يعربد فيه قطعان ومليشيات مسلحة للمغتصبين مدعومين وتحميهم قوات عسكرية للجيش الاحلالي في أرضنا، يقف شعبنا أعزلاً إلا من إرادة الصمود أمام هذه العربدة، وتوحش آلة البطش الصهيونية، إنها معركة الشعب المدافع عن وجوده.شعبنا البطل في برقة وبيتا نابلس وجنين الخليل وبيت لح ......





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