الاستعمار خطأ شائع - محمد علي مقلد

2021/12/27 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد خطأ شائعالاستعمار خطأ شائعيؤرخ إريك هوبزباوم في أربع مجلدات تاريخ الرأسمالية، فيقول إن الاستعمار، في الفترة بين عامي 1876 و1915 كان قد وزع أو أعاد توزيع ربع مساحة المعمورة كمستعمرات بين ست دول كبرى، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبليجيكا وإيطاليا وإسبانيا.



أما المؤرخ فرناند بروديل فيحدد، في كتابه الضخم، عن المتوسط ومحيطه، تاريخ النزوع الاستعماري للرأسمالية بسقوط غرناطة واكتشاف أميركا، أي في ......





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