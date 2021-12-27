2021/12/27 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت الإدارة المحلية في قضاء الرفاعي، اليوم الاثنين، ان الشرطة المحلية تمكَّنت من انقاذ شاب من محاولة الانتحار في القضاء،.وقال قائمقام الرفاعي الدكتور عمار ياسر الركابي في تصريح صحافي، ان “احدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة انتحار شمالي الناصرية المركز الخبري الوطني.

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