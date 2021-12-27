محافظ ذي قار الجديد يترأس أول اجتماع ويتخذ عدة قرارات

2021/12/27 | 11:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الاثنين، أن "الاستقرار الاداري" سيكون شعار المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى تشكيل لجان تتولى التقييم اليومي والاُسبوعي والشهري في المحافظة.

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وقال الغزي خلال ترؤسه أول جلسة لمجلس رؤساء الوحدات الادارية ومدراء الدوائر وفق بيان تلقاه "ناس"، (27 كانون الأول 2021)، إن "الاستقرار الإداري والوظيفي سيكون شعار المرحلة المقبلة، مع الرقابة والـ متابعة والتقييم".

وأضاف، "لا تغيير لرؤساء الوحدات الادارية او المدراء بناءً على المحاصصة الحزبية، او طلبات مجاميع محدودة من سكان الوحدات الادارية، بل سيخضع رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر لتقييم فني علمي مدروس وفق خطة عمل واضحة".

وأوضح المحافظ أنه "في ظل عدم وجود مخرجات ديمقراطية في الوحدات الادارية للمحافظة بعد حل المجالس المحلية، فان تغيير الوحدات الادارية باستمرار بناءً على طلبات فردية او طلبات مجاميع معينة، سواء كانت احتجاجية، او عشائرية او حزبية او مستقلة، ادى إلى عدم استقرار الوحدات الادارية، وبالتالي عدم استمرار تنفيذ المشاريع التي حصلت عليها الوحدات الادارية بشكل سليم وعدم استطاعتها اعداد خطط العام القادم بالشكل الافضل ".

كما بين المحافظ "يجب ان يشعر كل رئيس وحدة ادارية او مدير دائرة بالقوة والاستقرار، ليتمكن من اعداد خطط مهمة يتأمل انه سيستمر لتنفيذها بدلاً من البحث على من يسنده وبالتالي نسهل من عملية ابتزازه من قبل تلك الجهات الساندة"، مؤكدا "نحن معكم وبقوة طالما تقدموا خدمة للمواطنين في المحافظة ".

وأشار أيضا إلى "تشكيل لجان مختصة تتولى تقديم تقييم شهري او اسبوعي لعمل رؤساء الوحدات الادارية ومدراء الدوائر الى المحافظ".

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