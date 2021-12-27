2021/12/27 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن المحاضرون بالمجان في محافظات عراقية عدة، اليوم الاثنين، اضراباً عاماً عن الدوام الرسمي في مدارسهم للمطالبة بحقوقهم، فيما أغلق العشرات منهم بعض دوائر التربية وسط اجراءات امنية مشددة.وفي محافظات “ذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العشرات من المحاضرين بالمجان يتظاهرون في 7 محافظات المركز الخبري الوطني.

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