2021/12/27 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أظهرت بيانات لإدارة الجمارك الهندية ان العراق أكبر مصدري النفط للهند في تشرين الثاني، مع ارتفاع واردات الهند من النفط الخام خلال الشهر الماضي.ووفقا للبيانات فان “العراق ظل على رأس أكبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق أكبر مصدري النفط للهند في الشهر الماضي المركز الخبري الوطني.

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