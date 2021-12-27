شركة سوني تعلن عن فيلم تخطت عائداته مليار دولار لأول مرة منذ 2019

2021/12/27 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أستوديوهات سوني عن تخطي عائدات فيلم سبايدر مان بنسخة الأخيرة "Spider-Man: No Way Home" حاجز المليار دولار.

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