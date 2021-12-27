محافظ البصرة ينفي تقديم استقالته: لم ولن أفكر بها أبداً

2021/12/27 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى محافظ البصرة اسعد العيداني ،اليوم الأحد، تقديم استقالته من منصبه مشيراً الى انه لم ولن يفكر بتقديم الاستقالة من منصبه.

وقال اسعد العيداني في تسجيل صوتي حصلت قناة التغيير الفضائية على نسخة منه، إن “البصرة تشهد استقراراً، والمواطن يلمس ذلك”، مبينا ان “كل الخدمات التي يحتاجها المواطن ممكن ان توفره الحكومة بجدول زمني، يحتاج الى خمس سنوات”.

وأوضح العيداني أنه “بدأت تظهر بوادر خطتنا الخمسية، من أجل أن تظهر البصرة بحلة افضل من العقود السابقة، لاسيما بعدما عانته المدينة، والتي تستحق ان تخدم بطريقة صحيحة لكي تكون جوهرة الخليج”.

وأكد أنه “في احلك الظروف التي مرت في البصرة لم يفكر بتقديم استقالته فهذه مدينته التي يحبها ولن يفكر بالاستقالة من اجل اكمال ما بدأ به تطوير للمحافظة”.

اكما دعا لعيداني الى “عدم تصديق اي اشاعة ممكن ان تعكر صفو المدينة”.

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