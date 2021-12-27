الفساد ورمٌ في دماغ العراق – الفكرة والبادرة

2021/12/27 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رحيم الشاهر

إذا أردتَ أن تقضي على المخدرات ؛فعليك

أن تقضي أولا على (فكرة المخدرات)؛ لأن

(فكرة المخدرات) في المعدل النهائي

اخطر من المخدرات نفسها، وإذا أردت أن

تستبدل جيل العقد والعجز ( والتنبل

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