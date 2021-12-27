العامري يدعو لاشراك الكرد الفيليين في العملية السياسية وان ينالو كافة حقوقهم

2021/12/27 | 11:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى ان يكون هنالك دور للكورد الفيليين في العملية السياسية، وأن ينالوا كافة حقوقهم.واستقبل العامري في مكتبه الخاص اعضاء الهيئة العليا للمؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين برئاسة طارق المندلاوي، وفق بيان صادر عن … Readmore

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