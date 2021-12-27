2021/12/27 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أطلقت عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية امنية لتفتيش عدة مناطق لتأمينها من فلول داعش جنوب المحافظة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوات اللواء 35 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية لتعقب “داعش” جنوبي صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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