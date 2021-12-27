2021/12/27 | 12:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتصدر نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، ترتيب اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في كأس الأمم الأفريقية، بـ100 مليون يورو.

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تنطلق في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير (كانون الثاني) إلى 6 فبراير (شباط) المقبلين، والتي تأجلت من العام الجاري إلى 2022، بسبب تداعيات فيروس كورونا في آخر سنتين.

وجاء ترتيب اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في البطولة كالتالي، وفقاً لموقع “ترانسفيرماركت”:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح الأغلى بين نجوم الأمم الأفريقية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح الأغلى بين نجوم الأمم الأفريقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).