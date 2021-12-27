2021/12/27 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة إلقاء القبض على عدة متهمين مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد بينهم متهم بالاعتداء على امرأه بسرقة أموال ومصوغات ذهبية من داخل دار تحت تهديد السلاح.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بالاعتداء على امرأة وسرقة أموال من دارها ببغداد المركز الخبري الوطني.

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