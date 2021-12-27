الأنظار تتجه إلى بغداد.. قرار مرتقب من المحكمة الاتحادية

2021/12/27 | 12:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تتجه الأنظار بعد قليل إلى العاصمة العراقية بغداد، إذ ستعلن المحكمة الاتحادية العليا قرارها الفصل المتعلق بالشكاوى المقدمة على نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي.

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ويعقد قضاة المحكمة الاتحادية في هذه الأثناء اجتماعاً تداولياً قبيل جلسة إصدار القرار الفاصل في نتائج اقتراع تشرين.

وتجري الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد.

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