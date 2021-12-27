الفلبين: الإعصار “راي” أودى بحياة 388 شخصا على الأقل

2021/12/27 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت الفلبين، اليوم الاثنين، إن إعصار “راي”، وهو أحد أقوى الأعاصير التي ضربت الفلبين في السنوات الأخيرة، أودى بحياة 388 شخصا على الأقل.وقال مكتب الدفاع المدني في الفلبين إن العدد الإجمالي […]

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