مجلس الـوزراء يوافق علـى تولـي وزارة الكهرباء صلاحيـة التعاقد لتنفيـذ مشروعـي الطاقـة الشمسيـة فـي محافظـة كربـلاء المقدسـة.

2021/12/27 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الـوزراء في جلستـه

الاعتياديـة التاسعة والأربعين،

المُنعقدة في 21/12/2021، الموافقـة علـى

تولـي وزارة الكهرباء، صلاحيـة توقيـع

العقـد بحسـب الصلاحيـات الماليـة مـع

ائتلاف شركـة (SCATEC) النرو

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