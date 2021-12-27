الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم يعتمد شعار بطولته المقبلة في السليمانية

2021/12/27 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واعاعتمد الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم الشعار الرسمي لبطولة القارَّة باللعبة والتي من المؤمل إقامتها بمدينة السليمانية في آيار المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم عضو الاتحاد الآسيوي للعبة سعد المشهداني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إنَّ" إتحاده تلقّى إشعاراً رسمياً بذلك من قبل الاتحاد القارِّيّ "، مضيفاً، أنَّ" الشهر المقبل سيشهد وصول وفد من الاتحاد الآسيوي للاطلاع على الملاعب التي ستقام فيها المنافسات والفنادق الخاصة بإقامة الوفود المشاركة بالبطولة".وتابع المشهداني، أنَّ" البطولة ستكون عالية المستوى من خلال المشاركة الواسعة لأغلب دول القارة الصفراء التي أكدت مشاركتها في البطولة، فضلاً عن النقل التلفازي الذي سيؤمِّنه الاتحاد الدولي للعبة والذي سيشرف على المنافسات بشكل مباشر".وطالب رئيس الاتحاد العراقي المسؤولين الرياضيين بتقديم الدعمين المالي واللوجستي للاتحاد بغية إنجاح البطولة الآسيوية كونها الأولى من نوعها التي تقام بالعراق وهي فرصة لإثبات قدرة الرياضة العراقية على تنظيم البطولات القارية الكبيرة.

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