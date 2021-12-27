تنفيذ أوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين في بغداد - عاجل

2021/12/27 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على عدة متهمين مطلوبين بقضايا جنائية بينهم متهم بسرقة اموال ومصوغات ذهبية من داخل دار تحت تهديد السلاح في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد توفر معلومات لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد عن وجود حادث سرقة دار ضمن منطقة جسر ديالى جنوب العاصمة بغداد ، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص للتحري وجمع المعلومات وتدقيقها وتتبع اوصاف الجاني حيث تم التوصل الى هويته وبعد اخذ الموافقات الاصولية وخلال مدة ٢٤ ساعة تم القبض على المتهم بكمين محكم ولدى مواجهته بالأدلة المتوفرة ضده والتحقيق معه إنهار معترفا بقيامه بالدخول الى دار المشتكية والاعتداء على صاحبة الدار امام ابنها البالغ ٤ سنوات بعد تهديدها بقتله بواسطة سكين وقيامه بعدها بسرقة مبلغ 5 ملايين دينار مع مصوغات ذهبية اخرى".

وأشار البيان إلى إنه "تم تدوين اقوال المتهم وتم تصديقها قضائيا بالأعتراف امام قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم ابتدائا وفق أحكام المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات".وتابع، إن "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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