2021/12/27 | 12:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، من اعتقال 10 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة و35 متسول يحملون جنسيات اجنبية مع ضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (27 كانون الاول 2021)، إن "القوات الأمنية في الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من هيئة السياحة، نفذت عدد من واجبات البحث والتفتيش تمكنت خلالها من اعتقال (35) متسول يحملون جنسيات اجنبية وغلق فنادق مخالفة لضوابط وتعليمات هيئة السياحة في منطقة (البتاويين)".

وأضاف البيان، إن "القوات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة ، نفذت عدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في جانب الرصافة، نتج عنها اعتقال (7) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال وادوات تعاطيها".

واوضح، "فيما استمرت وحدات الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من هيئة السياحة تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن احياء (العامل والجهاد) في جانب الكرخ، تمكنت خلالها من غلق عدد من الفنادق المخالفة لضوابط وتعليمات هيئة السياحة في منطقة الكاظمية واعتقال ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسرقة وبالجرم المشهود حال قيامه بسرقة دراجة نارية في منطقة حي الجهاد ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطيها".

وأشار البيان، إلى إنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من عمليات بغداد بعد اعتقالات بالجملة نفذتها بمناطق مختلفة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من عمليات بغداد بعد اعتقالات بالجملة نفذتها بمناطق مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).