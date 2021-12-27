السعودية تعدم داعشيا

2021/12/27 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت السلطات السعودية، الاثنين، حكما بإعدام أحد عناصر تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش)، بعد إدانته باستهداف تجمعات مدنية بحزام ناسف في الرياض، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

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