2021/12/27 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتبر العالم الأزهري المصري، الشيخ أسامة إبراهيم، أن “الذين يحرمون الموسيقى يستندون إلى قول واحد لصحابي من صحابة رسول الله، وهو عبد الله بن مسعود”.وخلال لقاء في برنامج “القاهرة اليوم”، أوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالم أزهري يعلق حول “تحريم الموسيقى”: بعض الصحابة كانوا يعزفون بآلة العود المركز الخبري الوطني.

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