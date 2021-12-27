2021/12/27 | 12:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IqJC_QB7VhE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السرحان: نتوقع مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السرحان: نتوقع مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).